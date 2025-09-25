リバプールは25日、FWリオ・ングモハ(17)とプロ契約を締結したと発表した。2008年生まれのングモハは昨年夏、チェルシーからリバプールのアカデミーに加入。今年1月に当時15歳ながらFA杯でトップチームデビューを飾ると、今夏はプレシーズンからトップチームに帯同し、日本ツアーの横浜FM戦でゴールを記録するなど着実に序列を高めてきた。シーズン開幕後はプレミアリーグでも出番を掴むと、デビュー戦となった第2節のニュー