25日夜、愛知県西尾市の交差点で歩行者と普通貨物車が衝突する事故があり、歩行者の男性が重体です。 25日午後8時45分ごろ、西尾市中畑町の信号のある交差点で、「車と歩行者の事故、歩行者は意識なし」と消防から110番通報がありました。 警察によりますと、北に向かって歩いていた30代くらいの男性と南進右折しようとしていた普通貨物車が衝突し、歩行者の男性が病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。 警察は