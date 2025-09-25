海洋水産部の田載秀（チョン・ジェス）長官がいま北極航路に注目すべき最大の理由として「経済的価値」を挙げた。25日の中央日報とのインタビューで田長官は「北極航路が開かれれば世界的に船舶発注量が急増し韓国の造船業界が直接的な恩恵を得られるだろう。船舶金融から船を作るのに必要な鉄鋼など資機材まで後方産業に及ぼす経済的効果も大きいだろう」と話した。以下は田長官との一問一答。――十数年前にも北極航路開発を推進