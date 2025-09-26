自民党総裁選挙4日目、5人の候補者は挨拶まわりや視察、報道各社のインタビューなど、それぞれの活動で支持拡大を狙いました。小林元経済安保相は25日午前に日本薬剤師会を訪問し、団体が持つ党員票の獲得を見据え、「できる限りの支援はお願いしていきたい」と述べました。茂木前幹事長は、報道各社のインタビューで連立拡大について、「連立の枠組みを広げる。首相指名前にできれば望ましいと思いますけど、トライする価値はある