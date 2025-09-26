パナソニックから“こがない自転車”の登場です。パナソニックサイクルテックは25日、16歳以上であれば免許不要で運転できる特定小型原動機付自転車「MU」を発表しました。最高速度20km/hの「車道モード」と、最高速度6km/hで一部の歩道を通行することができる「歩道モード」があり、パナソニックサイクルテックは、ドライバー不足によるバス路線の廃止などで生じる地方の移動手段への不安を解消することを目指します。また、電動