オリオールズは２５日（日本時間２６日）、今季ラストカードとなる２６日（同２７日）からの敵地・ヤンキース３連戦の先発投手を発表。菅野智之投手は２戦目の２７日（同２８日）に今季最後の登板を迎えることが決まった。メジャー１年目はここまで２９試合に登板し１０勝９敗、防御率４・５４。次回が日本時代を含め自己最多の３０登板目となる。ヤ軍戦は今季４度目かつ２登板連続。前回２０日（同２１日）は本拠地で３回６安