トランプ大統領が中国に対して求めているアメリカ産大豆の輸入拡大について、中国商務省は、アメリカが関税を撤廃すれば応じる可能性があると示唆しました。中国商務省の報道官は、25日の記者会見で、アメリカ産大豆をさらに購入するかどうか問われたのに対し、「アメリカ側は不合理な関税を撤廃し、二国間貿易を拡大するための条件を整えるべきだ」と述べ、輸入を拡大する可能性を示唆しました。ロイター通信によりますと、中国は