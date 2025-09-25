元ＪＲＡ騎手の藤田菜七子さんが２５日、インスタグラムを約１０カ月ぶりに更新。「少し前のお話になりますが…」と、８月２８日に門別競馬場で誘導馬に騎乗したことを報告した。関係者に感謝を伝えた上で、「誘導馬で乗ったメジロゴゼンは競馬学校生の時に授業で乗っていた馬でした。約１０年ぶり？の再会で驚きましたし、大好きな馬だったのでまた乗ることが嬉しかったです」と記述。騎乗している写真や、２ショットも添え「