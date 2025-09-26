パ首位のソフトバンクは２５日の楽天戦（楽天モバイル）に６―０で快勝し、リーグ連覇に王手をかけた。２位・日本ハムが敗れ、優勝マジックは２つ減って「２」。２６日の同戦に勝ち、日本ハムが西武戦に引き分け以下なら優勝が決まる。またホークスが楽天戦に引き分けても日本ハムが敗れた場合は優勝が決定する。先発の大関が７回無失点の快投でチームトップの１３勝目を挙げた。投手戦となった試合が動いたのは７回。一死満塁