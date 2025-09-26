【はじめてですわ～！ 億美お嬢様は貧子ちゃんをベタ褒める】 9月26日先行配信開始 【拡大画像へ】 viviONは9月26日、かなしみ氏によるマンガ「はじめてですわ～！ 億美お嬢様は貧子ちゃんをベタ褒める」の先行配信をcomipoにて開始した。 本作は貧乏女子高生・下家貧子と、超絶セレブ・金森億美が織りなす学園凸凹コメディ。貧乏とセレブの2人の間で“お金では買えない関係”が