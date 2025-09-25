屋久島の川で25日夕方、身元不明の男性の遺体が見つかりました。 屋久島警察署によりますと25日午後6時ごろ、屋久島町永田の永田川で「川から声と水しぶきの音が聞こえた。川の近くに衣類などがあるが人の姿が見当たらない」と近くの住民から署に通報がありました。通報を受けて警察や消防団などが川の近くを捜索したところ、午後6時半すぎに河口近くの水中に男性が沈んでいるのが見つかりました。男性は心肺停止の状態で病院に搬