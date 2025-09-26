◆米大リーグダイヤモンドバックス４―５ドジャース＝延長１１回＝（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャースが２４日（日本時間２５日）、敵地でＤバックスを延長１１回で振り切り、４年連続地区優勝にマジック１とした。「１番・ＤＨ」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は３試合本塁打なしでトップに３本差。３年連続本塁打王に黄信号がともった。誰しもがプレーボール直後の放物線に見入った