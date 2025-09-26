◆米大リーグダイヤモンドバックス４―５ドジャース＝延長１１回＝（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャースのフリードマン編成本部長が、佐々木朗希投手（２３）の救援転向の舞台裏をスポーツ報知に明かした。＊＊＊＊チーム方針の決定権を持つフリードマン編成本部長は、秘策ともいえる朗希の救援転向に自信を持っていた。これまで朗希の精神面への指摘も多かったが、本部長の見解は違っ