元フジテレビでフリーの笠井信輔アナウンサー（６２）が２５日、自身のブログを更新しし、２２日に緊急入院していたことを明かした。笠井アナは「緊急入院しました」とブログを投稿。「突然ですが、入院しました。報告が遅れましたが、月曜日に入院いたしました」と２２日に緊急入院したことを報告。「このところ喉の調子が悪く、咳き込むこともあったのですが、コロナではなく、副鼻腔炎と言う診断でしたので体調を見ながらそ