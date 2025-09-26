夫には、妻や娘から楽しい提案や意見を投げかけられると、まずは否定してしまう癖がある。最終的には提案を受け入れるのに、否定的な意見を言わないと気が済まない。そんな夫に毎度げんなりし、やる気もなくなってしまう妻だったが、これまでは娘の手前、明るくふるまってきた。しかし娘も父親に不満を抱くようになって…。■何でも否定する夫にイライラ休日の朝ご飯から始まって、出かける場所についても、妻や娘の意見をまず否定