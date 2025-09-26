2001（平成13）年9月26日、近鉄が北川博敏捕手（背番号46）の代打逆転サヨナラ満塁本塁打で12年ぶり4度目のリーグ優勝を決めた。大阪ドームでのオリックス戦の九回無死満塁で低めのスライダーをとらえ「自分でもびっくり」。近鉄は04年の球界再編でオリックスと合併する形で消滅、これが最後の優勝だった。