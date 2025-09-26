秋篠宮家の長男・悠仁さまが大阪・関西万博を視察。会場の広さに、皇族ならではの感想を述べられました。24日から大阪・関西万博を訪問している悠仁さまは、25日朝、「大屋根リング」を視察。リングに上った際には、景色を見渡しながら「皇居より広いですね」などと話されたということです。午後からは父・秋篠宮さまも合流され、ブータンのブースなどを訪問。ブータンは、悠仁さまが初めての海外旅行先として訪問された思い出の場