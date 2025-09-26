AIや自動運転などの先端技術を実際の暮らしに取り入れながら研究を進める「実験都市」の実証が25日から始まりました。街には自動運転のテストコースが整備され、信号と車を連携させるなど公道では試しにくい実験が行われます。他にも、次世代型の自動販売機の設置やカフェを使った実験など、先端技術を暮らしの中に取り入れた様々な研究が進められます。今後はさらに参加企業を増やしていくということです。