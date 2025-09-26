湊ゆずが、28thデモシングル「オポチュニティ☆ ～弾き語り.ver～」を本日9月26日に配信リリースした。 （関連：Leina、期待のハードルを悠々と越えていくシンガーソングライターの枠に囚われない才能と好奇心） 同楽曲について、湊は「小中学生の頃は知らなかったモノやコトをいつの間にやら常識だと勘違いしてしまうのが、人間の愚かさだと感じています。そんなことを思いながら書