26日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比130円安の4万5330円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5754.93円に対しては424.93円安。出来高は6572枚となっている。 TOPIX先物期近は3157ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.35ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物