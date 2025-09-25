２５日、第４回世界デジタル貿易博覧会に設けられた、デジタル・スマート技術がもたらす未来をテーマとした展示エリア。（杭州＝新華社記者／徐碰）【新華社杭州9月25日】中国浙江省杭州市で25日、第4回世界デジタル貿易博覧会が開幕した。今年のテーマは「イノベーティブな未来の発見」で、会場面積は15万5千平方メートル、出展社数は1800社を超える。会期は29日まで。２５日、第４回世界デジタル貿易博覧会の会場となっ