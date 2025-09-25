中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月25日】中国商務部の何亜東（か・あとう）報道官は25日の記者会見で、中国が米国産の大豆やボーイング機を購入する可能性について問われ、米国が積極的に行動し、不当な関税を撤廃することで、貿易拡大の条件を整える必要があると指摘した。何氏はさらに次のように述べた。中米経済・貿易関係の本質は互恵ウィンウィンにある。両国は経済・貿易分野で幅広い共通の利益と