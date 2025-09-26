◆米大リーグダイヤモンドバックス４―５ドジャース＝延長１１回＝（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャースが２４日（日本時間２５日）、敵地でＤバックスを延長１１回で振り切り、４年連続地区優勝にマジック１とした。右肩故障からメジャー復帰した佐々木朗希投手（２３）が７回から日米初の救援登板（マイナー戦などを除く）。１回を無安打無失点２Ｋの好投でブルペンの救世主に名乗りを上げた