福岡県警の捜査部門のトップがセクハラをして辞職です。県警によりますと、セクハラ行為をしたのは真崎俊行刑事部長（59）で、今年7月、福岡市内で自ら主催した飲食の席で、女性職員2人に対し、性的な発言をしたということです。真崎刑事部長は、県警に対し、「酒に酔い、覚えていない部分もあるが、被害者が話していることが事実だと思う。恥ずべき行為であり、本当に申し訳ない」と話しているということで、本日付で本部長注意を