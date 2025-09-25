台湾の外交部長が国連総会が開かれているアメリカ・ニューヨークを訪問したことがわかりました。中国政府は「強烈に不満だ」と反発しています。太平洋の島しょ国パラオの大統領府は、23日にアメリカ・ニューヨークでウィップス大統領と台湾の林佳竜外交部長が面会する様子をSNSで公開しました。ロイター通信によりますと、国連総会の期間中に台湾の外交部長がニューヨークを訪問していることが明らかになるのは初めてだということ