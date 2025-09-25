元フランス大統領のサルコジ被告に有罪判決です。リビアの独裁者だったカダフィ大佐に選挙資金を提供するよう働きかけたとして、汚職などの罪に問われていたサルコジ被告（70）に対し、パリの裁判所は禁錮5年の有罪判決を言い渡しました。裁判所はサルコジ被告が2005年から2007年にかけて、大統領就任前にカダフィ大佐側を支援する見返りとして資金提供を働きかけたと認定しました。一方で、資金が実際にサルコジ被告の選挙資金に