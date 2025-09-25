パレスチナ自治政府のアッバス議長が先ほど、国連総会で演説しました。アメリカがビザを発給しなかったため、ビデオ演説となったアッバス氏は、ガザ地区の和平に向けトランプ大統領、フランス、国連などと協力する用意があると表明しました。また、パレスチナの国家承認を強く求めるとともに、イスラム組織ハマスは自治政府に武器を引き渡さなければならず、統治において役割を果たすことはないと強調しました。