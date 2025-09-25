カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「マスターズ」（２５日、カナダ・オンタリオ州ロンドン）の１次リーグ第３戦が行われ、２０２５年日本選手権２位の北海道銀行は６―７で中国チームに敗れた。２４日の試合は３―４とリードを許しながらも、有利な後攻で最終第８エンド（Ｅ）を迎えた。しかし、３失点を喫して万事休す。２３日のロコ・ソラーレ（ＬＳ）戦に続く白星とはならなかった