ボートレースからつの「スポーツ報知杯」は２５日、準優勝戦が行われた。海野康志郎（３７＝山口）は準優１１Ｒ、インからトップタイとなるコンマ０８の踏み込みで堂々の逃げ切り。優勝戦１号艇を手に入れた。今節は９戦８勝４着１本。トップスタートも６回で機力にも「Ｓランク。インからメチャクチャ出て行く。かかるし、特に行き足から伸びはいい」と胸を張る。体重も５日目は５３キロ。５７キロ前後で走ることが多かっ