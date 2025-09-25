◆楽天0―6ソフトバンク（25日、楽天モバイル）苦しかったリーグ2連覇への道のりも、ついにゴールテープが迫ってきた。試合終了の瞬間を迎え、ソフトバンクの小久保監督は笑顔でハイタッチを交わす。優勝マジックはついに「2」。借金7の最下位からの逆襲劇が26日にも完結する。指揮官は「（投手の）代わりっぱなにすぐ点を取れて良かった」と振り返った。七回。両チーム無得点の重苦しい展開を動かした。1死一塁から柳田が2