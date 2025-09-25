◆楽天0―6ソフトバンク（25日、楽天モバイル）試合が動いたのは七回だった。1死から9番川瀬の右前打を起点に上位打線も続き、相手の失策にも乗じて2点を先制。投手陣も先発大関が7回を無失点で切り抜けると、リリーフ陣も無失点リレーを決めて勝利した。同じ頃、敵地所沢での西武戦に臨んでいた2位の日本ハムが一気に5点を失い、試合をひっくり返された。同じ時間帯に分かれた「明」と「暗」。結局、試合はそのまま西武が逃