アメリカのトランプ大統領が演説のため国連本部を訪れた際、自らが乗ったエスカレーターが突然、停止したことなどについて、「国連による妨害工作だ」として調査を求めました。トランプ氏は、国連本部を訪れた際に、▼自らが乗ったエスカレーターが停止したことや、▼演説の際に原稿を映すプロンプターが機能しなかったことを挙げ、国連を強く批判しています。アメリカトランプ大統領演説「国連がくれたのは、上りの途中で止まっ