【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、午前10時現在は前日比178.78ドル安の4万5942.50ドルを付けた。朝方発表された4〜6月期の米実質国内総生産（GDP）確定値が上方修正されたことなどから、米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げに対する楽観的な見方が後退。売り注文が先行した。