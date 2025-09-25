生徒に謝罪後、取材に応じる香川県の担当者＝25日午後、香川県内電動車いすを使う男子生徒が今春の受験で、私立高と話し合う機会のないまま入学を断られた問題で、香川県の担当者が25日、生徒の自宅を訪れ「高校側と話したい気持ちをうまく受け止められず申し訳なかった」と対応の不備を直接生徒に謝罪した。関係者への取材で分かった。生徒は謝罪を受け入れ「今後の受験生には同じ思いをしてほしくない」と伝えた。改正障害者