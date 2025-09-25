ボートレースからつの「スポーツ報知杯」は２５日、準優勝戦が行われた。安東幸治（４３＝福岡）は準優１１Ｒ、インから先マイも５コースからコンマ０８のトップスタートを決めて果敢に攻め込んだ中嶋健一郎のまくり差しに屈し２着での優出となった。１着は逃したものの、仕上がりに関しては「足はいいのはいい。バックも中嶋選手に追いつく感じがあった。周りと比較しても分がいい」と胸を張る。「優勝戦はスタートが行けるか