NHK連続テレビ小説『アンパン』の最終回あらすじを先行で解説し、物語の結末やスピンオフ情報にも独自の考察を展開した動画が話題だ。解説を行ったのは、朝ドラ考察系YouTuberのトケルさん。動画タイトルは「【あんぱん】朝ドラ 最終回9月26日金曜日のあらすじネタバレ 第26週・最終週 第130話 感想考察 NHK ストーリー 伏線回収 結末 アンパンマン」で、最終回放送前から注目を集めている。 トケルさんは「アンパ