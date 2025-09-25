柔道女子でパリ五輪金メダリストの角田夏実が２４日、日本テレビ系「有吉の壁箱根ＳＰ」に出演。メイド姿で登場し、反響を集めた。角田はメイド喫茶の店員役でマヂカルラブリーと共演。メイド姿で村上を豪快に巴投げする「即興ネタ」で有吉を笑わせることに成功し、ポイントをゲットした。ＳＮＳでは「ギャップがたまらない」、「メイド姿似合ってたな」、「見惚れちゃう可愛さ」、「か、か、可愛すぎる」、「巴もえキュン」