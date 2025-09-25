茨城県鹿嶋市のカラオケ店で、44歳の男性に睡眠薬を入れた飲み物を飲ませて昏睡状態にしたうえ、現金15万円などを奪ったとして、女2人が逮捕されました。昏睡強盗の疑いで逮捕されたのは、鹿嶋市宮中の無職・前中琴美容疑者（24）と神栖市息栖のパート従業員・井上芽生容疑者（26）です。2人は、今年4月鹿嶋市のカラオケ店で44歳の会社員の男性に睡眠薬を入れた飲み物を飲ませて昏睡状態にしたうえで、男性の自宅に移動し、現金15