『西部警察 PART-III』最終回が、CSホームドラマチャンネルにて9月27日に放送される。 参考：キャンディーズの伝説的番組『みごろ！たべごろ！笑いごろ！！』約50年ぶりに放送決定 本作は、警視庁西部警察署捜査課の大門部長刑事（渡哲也）を中心とした“大門軍団”の刑事たちと、それを見守る木暮課長（石原裕次郎）が凶悪犯罪に立ち向かう姿を描くポリスアクション。 テレビの枠を超えた派手なアクションシ