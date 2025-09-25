【ロンドン共同】イスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの地上侵攻を受け、欧州サッカー連盟（UEFA）がイスラエルに資格停止処分を科す見通しだと25日、英紙タイムズ（電子版）が報じた。来週の理事会で決定する見込み。ロシアが2022年のウクライナ侵攻以来、欧州の大会から除外されていることを引き合いに出し、大半の理事はイスラエルの資格停止に賛成の立場という。イスラエルは26年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大