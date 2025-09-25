ボートレース芦屋の「福岡ソフトバンクホークス杯」が２５日に開幕した。大広咲季（２５＝香川）は初日５Ｒ、３コースからまくり差して２番手に浮上。ただ、道中は芦沢望に逆転を許して３着。それでも悲観の色は全くない。相棒８号機は機率４２％を誇り、近況上り調子。前検から手応えをつかんでいたように「直線は普通だけど、行き足、出足が良くてレース足もいい。そこは◎だと思う。微調整で」と納得の表情。舟足は良好