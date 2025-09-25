三菱地所がロンドン中心部に建設する大規模オフィス・商業ビルのイメージ図（同社提供・共同）【ロンドン共同】三菱地所は25日、ロンドン中心部に建設する大規模オフィス・商業ビル「72UpperGround」の起工式を開いた。総事業費は約1600億円となり、同社の欧州での開発としては最大規模という。2029年に完成する予定で、オフィスが不足するロンドンで高い入居率を狙う。英民放ITVの旧本社・スタジオビルを19年に取得して