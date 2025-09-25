茨城県阿見町の住宅の冷凍庫に長女の遺体を遺棄したとして、母親の森恵子容疑者（７５）が逮捕された事件。遺体は２０年前から保管されていたとみられ、近隣住民からは「仲のよい夫婦が住んでいたので信じられない」「娘はいないと思っていた」と驚きの声が上がった。県警によると、遺体を遺棄したとみられる当時、森容疑者は夫と義母の３人で暮らしていた。数年前に義母を、今月には夫を今月亡くし、現在は一人暮らしだったと