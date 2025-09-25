◆西武5―4日本ハム（25日、ベルーナドーム）敗れればクライマックスシリーズ（CS）進出が完全に消滅する大一番で西武が意地を見せた。4点を追う7回。相手守備の乱れも絡めて2死一、二塁とすると、滝沢が北山の149キロ直球を右翼線2点二塁打とした。渡部聖の四球で一、三塁とし、北山を引きずり下ろすことに成功。そして4番が大仕事をした。ネビンは2番手上原の152キロ直球を捉えた。逆転の中越え18号3ラン。「本塁打とかで