◆楽天0―6ソフトバンク（25日、楽天モバイル）ソフトバンクの牧原大成が現時点での規定打席に到達した。さらに打率リーグトップに浮上した。「6番中堅」で先発出場した牧原大は、この日5打席に立った。これで打率3割となり、リーグトップに。牧原大は「もちろんうれしいことですけど、打てなかったので悔しいですね」とこの日、無安打に終わったことへの率直な思いを口にした。チームは優勝マジック2に。あと一歩のところ