福岡中央署は25日、福岡市中央区舞鶴1丁目2番付近の道路上で23日午後8時ごろ、通行中の女子高校生が見知らぬ男から「あなたが輝いて見えた、連絡先を教えてほしい」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20〜30歳くらいで身長170程度のやせ形。黒色短髪。