ロシアのプーチン大統領【モスクワ共同】ロシア国防省は25日、侵攻を続けるウクライナで今年1月から同日までに計205集落、面積にして計4714平方キロ（東京都の約2.1倍に相当）を制圧したと発表した。制圧した面積内訳は東部のドネツク州3308平方キロ、ルハンスク州205平方キロ、ハルキウ州542平方キロ、ドニプロペトロウスク州175平方キロ、北東部スムイ州223平方キロ、南部ザポリージャ州261平方キロだと主張した。