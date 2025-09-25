日本歌手協会は、１０月１日からＢＳテレ東で２時間のレギュラー番組「日本歌手協会歌謡祭プレミアム」（水曜・後７時）を放送すると２５日、発表した。同局では今年４月から１時間の帯番組「プレイバック日本歌手協会歌謡祭」（月〜金曜・後５時５６分）を放送しているが、毎週水曜日は「―プレミアム」を放送。「プレイバック―」と合わせて合計３時間の歌番組となる。１０月１日と同８日は「昭和１００年・戦後８０年」を