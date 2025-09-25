【ニューヨーク共同】パレスチナ自治政府のアッバス議長は25日、国連総会一般討論の録画演説で、イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザへの攻撃を「人道に対する罪」とし「20〜21世紀で最悪の悲劇の一つだ」と非難した。