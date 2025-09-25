ＤｅＮＡアンソニー・ケイ投手が２４日、インスタグラムを更新。グラウンド上で撮影した妻アリッサさんとの２ショットを投稿した。ケイは１５日の巨人戦（横浜スタジアム）で６安打１１奪三振で完封勝利。アリッサさんもインスタグラムに客席で観戦する動画を添え、「キャリア初の完封ゲームを見る事ができ、誇りに思います」などとつづった。ケイは今季２３試合に先発し、９勝６敗、防御率はリーグ２位の１・７６。ＣＳでも